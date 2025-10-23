Rapid Vienna, Siedl: "Fiorentina squadra super, ma non c'è paura nell'affrontarla"
Il capitano del Rapid Vienna Matthias Seidl ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match di Conference League contro la Fiorentina. Queste le parole del giocatore in vista dalla partita:
"La partita di due anni (vinse il Rapid, in casa la gara di andata) fa è stata sicuramente entusiasmante con una bella vittoria in casa, poi purtroppo siamo stati eliminati. Per quanto riguarda la loro rosa ci sono giocatori noti che conosciamo bene e che hanno qualità, siamo però anche consapevoli delle nostre qualità. Vogliamo fare bene domani, ogni partita vale tre punti a prescindere dall'avversario, sicuramente la Fiorentina è una super squadra con super qualità. Vogliamo dare il 100% domani in campo".
Chi la spaventa maggiormente?
"Non parliamo di paura, ci sono molti giocatori loro dotati di qualità fantastiche ma non parlerei di paura".
Ancora sulla prestazione contro la Fiorentina di due anni fa: "Tanti giocatori attuali all'epoca non c'erano. Lì eravamo stati bravi a fare pressione, oggi però è difficile fare un confronto".
