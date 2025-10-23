Bari, Caserta resta in bilico: contro il Mantova un banco di prova che può essere decisivo

Nonostante sia stato confermato dopo la sconfitta per 3-1 in casa della Reggiana al rientro dopo la pausa per le nazionali, il tecnico Fabio Caserta continua a restare in bilico sulla panchina del Bari con la sfida di domenica al San Nicola, contro un Mantova che ha appena un punto meno dei pugliesi, che sembra essere il definitivo banco di prova - come sottolinea Tuttobari.it - per lui e la squadra che finora hanno raccolto meno di quanto atteso prima dell’inizio del campionato.

Una sfida che sembrerebbe quella perfetta per dare una svolta alla stagione, iniziare a risalire la classifica e anche puntellare la propria posizione in panchina. Tanto che la società ha decisi di mandare la squadra in ritiro a Castel di Sangro, dove oggi si è visto anche il presidente Luigi De Laurentiis, per farla concentrare al meglio in una gara che può essere uno spartiacque della stagione.

Un successo contro i virgiliani, oltre ai tre punti, potrebbe portare quella iniezione di fiducia, soprattutto a livello mentale, necessaria per rimettere in moto la stagione e invertire una rotta preoccupante, mentre un risultato negativo potrebbe portare il Bari a vivere un’altra settimana di tensione con la posizione di Caserta che sarebbe ancora più traballante e la possibilità che arrivi un cambio di allenatore nonostante incomba il turno infrasettimanale.