Juventus, Yildiz: "Bernabeu e fascia, incredibile. Ora stesso atteggiamento con tutte"

Kenan Yildiz, capitano della Juventus che ha perso 1-0 al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, ha parlato a Sky Sport della partita e della fascia indossata per la prima volta dal primo minuto: "E' davvero incredibile questa sensazione dello stadio. E' la prima volta per me dall'inizio con la fascia da capitano ed è stato incredibile, ma sono un po' arrabbiato per il risultato. Peccato, ma è andata così".

La prestazione però c'è stata…

"In queste partite tutti sono pronti a giocare, non capita spesso di scendere in campo al Bernabeu. Noi abbiamo fatto del nostro meglio ma non è bastato purtroppo".

Come mantenere l'atteggiamento anche con le piccole?

"Il punto è questo, dobbiamo affrontare ogni squadra seriamente. Sia che si giochi in Champions League sia che si giochi in Serie A".