Padovano sulla Juventus: "Finalmente l'atteggiamento giusto. E che bravo Vlahovic"

Michele Padovano, tramite i microfoni di Sky Sport, ha parlato della sconfitta della Juventus col Real Madrid, partita in cui i bianconeri hanno comunque dato un segnale incoraggiante dopo Como:

"Era importante dare un segnale dopo la sfida col Como giocata malissimo, dove l'approccio era stato sbagliatissimo. Oggi l'approccio è stato giusto, con voglia, la Juventus si è proposta, la differenza tecnica importante che c'era non si è vista e sarebbe potuto arrivare il pareggio. Se riuscisse a dare continuità potrebbe fare grandi cose, ma la differenza con le big è proprio questa, la continuità che si riesce a dare nell'arco della stagione".

La prova di Vlahovic?

"Bisogna fargli i complimenti, nonostante il contratto e le chiacchiere si è comportato da professionista e ogni volta che è stato chiamato in causa ha risposto bene. Poi è chiaro che vorrebbe giocare sempre, ma si mette a disposizione".