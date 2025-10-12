TMW Bernardeschi: "Sembra che l'Italia faccia schifo da generazioni, ma l'Europeo del 2021?"

Dal palco del Festival dello Sport di Trento ha parlato oggi anche Federico Bernardeschi (leggi qui le sue parole), esterno d'attacco rientrato in Serie A da Toronto nello scorso mercato estivo per approdare al Bologna.

Tra i vari temi toccati da Bernardeschi, anche quello della Nazionale italiana. Ripartendo dalle sensazioni che ha provato calciando un rigore nella finale dell'Europeo: "Ti si ferma tutto, la camminata è stata qualcosa di davvero molto coinvolgente. Quando presi il pallone e lo misi per terra allora venne tutto in modo lucido e per fortuna andò tutto bene e abbiamo potuto festeggiare per un Europeo nel quale nessuno poteva credere. A parte noi, che ci credevamo. Bonucci e Chiellini hanno fatto tanto la differenza, così come Vialli, Mancini, Oriali e tutto lo staff. Fu speciale per davvero. Mi dispiace che poi non siamo riusciti a proseguire in quel cammino, quel gruppo meritava molto di più. Per un incidente di percorso non siamo riusciti a continuare in quel percorso".

Prosegue e conclude quindi l'ex Fiorentina e Juventus, estendendo lo sguardo al movimento: "Non siamo andati ai Mondiali, questa cosa ha interrotto tutto quello che c'era stato di positivo prima. Poi ci si dimentica in fretta di tutto quello che è stato fatto, invece deve rimanere impresso. Sembra che la Nazionale italiana faccia schifo da generazioni, ma nel 2021 siamo stati Campioni d'Europa, questo va ricordato più spesso a chi se lo dimentica".