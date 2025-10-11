Serie A Femminile, Santi salva l'Inter allo scadere: finisce 2-2 contro la Fiorentina
Dopo due vittorie consecutive tra Serie A e UEFA Europa Cup, arriva uno stop per l’Inter Women, il primo in campionato. Le nerazzurre non vanno oltre il 2-2 in casa della Fiorentina nella seconda giornata di A Femminile. La squadra di Piovani passa in vantaggio al 41’ grazie a un gol di Polli, poi però subisce il pareggio Viola per mano di Snerle.
Nella ripresa la Fiorentina ribalta il risultato segnando il 2-1 con Omarsdottir. Sembra finita, ma in pieno recupero Santi riprende la gara e fissa il punteggio sul definitivo 2-2. Con questo risultato le nerazzurre salgono a quota 4 punti, perdendo l'occasione di restare in scia alla Lazio. Primo punto stagionale, invece, per la Fiorentina.
Serie A Women 2ª giornata
Sabato 11 ottobre
Lazio-Genoa 2-1
9’ Simonelli (L), 65’ Goldoni (L), 84’ Vigilucci (G)
Juventus-Como Women 0-1
84’ Nischler
Fiorentina-Inter
41’ Polli (I), 45’+1’ Snerle (F), 49’ Omarsdottir (F), 90’2’ Santi (I)
Domenica 12 ottobre
Milan-Roma – ore 12:30
Ternana Femminile-Napoli Women - ore 15:00
Parma-Sassuolo – ore 18:00
Classifica: Lazio 6*, Inter 4*, Roma 3,Milan 3, Napoli Women 3, Como Women 3*, Juventus 1*, Sassuolo 1, Genoa 0*, Fiorentina 1, Parma Femminile 0, Ternana Femminile 0
* una gara in più