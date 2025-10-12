Serie A femminile, la Roma ribalta il Milan nel finale e vola in testa alla classifica
Successo importante per la Roma Femminile, con le ragazze di Luca Rossettini che ribaltano il Milan nel finale. Sotto di un gol al 76', la Roma ribalta tutto con Corelli e Giugliano. Una vittoria che porta la Roma in testa alla classifica dopo due giornate.
Di seguito il programma integrale con i risultati delle gare già giocate, marcatrici e classifica aggiornata:
Serie A Women 2ª giornata
Sabato 11 ottobre
Lazio-Genoa 2-1
9’ Simonelli (L), 65’ Goldoni (L), 84’ Vigilucci (G)
Juventus-Como Women 0-1
84’ Nischler
Fiorentina-Inter
41’ Polli (I), 45’+1’ Snerle (F), 49’ Omarsdottir (F), 90’2’ Santi (I)
Domenica 12 ottobre
Milan-Roma 1-2
76' De Sanders (M), 83' Corelli (R), 90+1' Giugliano (R)
Ternana Femminile-Napoli Women - ore 15:00
Parma-Sassuolo – ore 18:00
Classifica: Roma 6*, Lazio 6*, Inter 4*, Milan 3*, Napoli Women 3, Como Women 3*, Juventus 1*, Sassuolo 1, Genoa 0*, Fiorentina 1, Parma Femminile 0, Ternana Femminile 0
* una gara in più