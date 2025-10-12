Pio Esposito: "Cerco di ascoltare meno possibile chi mi esalta o mi scredita"

Francesco Pio Esposito, attaccante di proprietà dell'Inter e impegnato con la Nazionale italiana con la quale ha segnato ieri sera all'Estonia il suo primo gol in azzurro, ha parlato al termine della partita ai microfoni di Sport Mediaset.

Ha raccontato Pio Esposito ai microfoni dell'emittente privata: "È un'emozione incredibile e indimenticabile con questa maglia che è la maglia che sogna ogni bambino quando inizia a giocare a calcio. È tutto bellissimo".

Prosegue e conclude quindi nelle sue riflessioni Pio Esposito: "In questo momento stanno parlando molto di me, c'è chi mi esalta e c'è chi mi scredita però io cerco di ascoltare il meno possibile e mantenere il mio equilibrio, che è sempre stata la mia forza credo e voglio continuare a mantenere questo equilibrio".