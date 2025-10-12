Barcellona-Lewandowski, sarà addio a fine stagione. Ma il polacco rifiuta l'Arabia Saudita

Dopo tre stagioni insieme, Robert Lewandowski e il Barcellona si avviano verso la separazione. Arrivato nell’estate 2022 dal Bayern Monaco come uno dei migliori attaccanti al mondo, il bomber polacco aveva subito conquistato il pubblico blaugrana con 33 gol e 8 assist nella sua stagione d’esordio. L’anno successivo, sotto la guida di Hansi Flick, suo mentore ai tempi di Monaco, aveva persino migliorato il bottino con 42 reti in 52 partite, risultando decisivo nella conquista dei titoli stagionali.

Ma il tempo non risparmia nessuno, nemmeno i grandi goleador. A 36 anni, Lewandowski sta vivendo un’annata più complicata: infortuni ricorrenti, un minutaggio ridotto e la concorrenza di un Ferran Torres sempre più brillante lo hanno relegato ai margini del progetto tecnico. Con il contratto in scadenza a giugno e un ingaggio da 26 milioni lordi a stagione, la dirigenza catalana non ha intenzione di rinnovarlo, sancendo così la fine di un ciclo.

Secondo quanto riportato da Sport, l’attaccante non ha intenzione di cedere alle sirene saudite e punta a rimanere in Europa ancora uno o due anni, desideroso di chiudere la carriera ad alto livello. Il ritiro non è nei suoi piani, anche se il legame con la Catalogna rimane forte: la famiglia si trova bene a Barcellona, città che il polacco potrebbe scegliere come base per la vita post-calcio.