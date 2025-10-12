Qualificazioni Mondiali: cinquina Norvegia, la Turchia gioca a tennis. Serbia battuta

Gol, emozioni e qualche sorpresa, con tante sfide in programma per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Per quanto riguarda i gironi europei, presto il pass per la rassegna iridata dovrebbe essere della Norvegia. Netto 5-0 ai danni di Israele, con Haaland scatenato come sempre e autore di una tripletta. Non è da meno lo juventino Yildiz, che con due gol ha contribuito al tennistico 6-1 della Turchia ai danni della Bulgaria. secondo posto nel Gruppo E per Calhanoglu e compagni, alle spalle della Spagna che contro la Georgia ha fatto il suo dovere battendola per 2-0. Qualche patema di troppo per il Portogallo di Cristiano Ronaldo, protagonista in negativo con un errore dal dischetto contro l'Irlanda. Match comunque vinto dai lusitani per 1-0, grazie al gol di Neves nel recupero. Distanziata l'Ungheria, che nel pomeriggio aveva sconfitto l'Armenia. Da segnalare, infine, la vittoria dell'Albania in trasferta contro la Serbia: la Nazionale guidata da Sylvinho è a +4 sui balcanici, oltre che all'inseguimento dell'imprendibile Inghilterra.

Lettonia-Andorra 2-2

(33' San Nicolas (A), 41' Zelenkovs (L), 55' rig. Gutkovskis (L), 78' Oliveira (A))

Norvegia-Israele 5-0

(18' aut. Khalaili (N), 27' Haaland (N), 28' Nachmias (N), 63' /2' Haaland (N))

Ungheria-Armenia 2-0

(56' Lukacs (U), 90+4' Gruber (U))

Bulgaria-Turchia 1-6

(11' Guler (T), 13' Kirilov (B), 49' aut. Popov (T), 52', 56' Yildiz (T), 66' Celik (T), 90+3' Kahveci (T))

Estonia-Italia 1-3

(5' Kean (I), 38' Retegui (I), 74' Esposito (I), 76' Sappinen (E))

Spagna-Georgia 2-0

(24' Yeremi Pino (S), 64' Oyarzabal (S))

Portogallo-Irlanda 1-0

(90+1' Neves (P))

Serbia-Albania 0-1

(45+2' Manaj (A))

CLASSIFICA GRUPPO E

Spagna 9

Turchia 6

Georgia 3

Bulgaria 0

CLASSIFICA GRUPPO F

Portogallo 9

Ungheria 4

Armenia 3

Irlanda 1

CLASSIFICA GRUPPO I

Norvegia 18

Italia 12

Israele 9

Estonia 3

Moldavia 0

CLASSIFICA GRUPPO K

Inghilterra 15

Albania 11

Serbia 7

Lettonia 5

Andorra 1

Qualificazioni Coppa del Mondo (AFC)

Per quanto riguarda il continente asiatico, le qualificazioni ai Mondiali sono giunte alla quarta fase. Le sei Nazionali arrivate a questo punto della competizione sono state divise in due gironi da tre: le due prime classificate accederanno alla rassegna iridata, mentre le due seconde si sfideranno per capire quale delle due andrà a giocare lo spareggio intercontinentale. Iniziano con il piede giusto Emirati Arabi Uniti e Iraq, che hanno avuto la meglio rispettivamente contro Oman e Indonesia.

Emirati Arabi Uniti-Oman 2-1

Iraq-Indonesia 1-0

CLASSIFICA GRUPPO A

Emirati Arabi Uniti 3

Qatar 1

Oman 1

CLASSIFICA GRUPPO B

Arabia Saudita 3

Iraq 3

Indonesia 0