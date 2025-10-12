Qualificazioni Mondiali: cinquina Norvegia, la Turchia gioca a tennis. Serbia battuta
Gol, emozioni e qualche sorpresa, con tante sfide in programma per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Per quanto riguarda i gironi europei, presto il pass per la rassegna iridata dovrebbe essere della Norvegia. Netto 5-0 ai danni di Israele, con Haaland scatenato come sempre e autore di una tripletta. Non è da meno lo juventino Yildiz, che con due gol ha contribuito al tennistico 6-1 della Turchia ai danni della Bulgaria. secondo posto nel Gruppo E per Calhanoglu e compagni, alle spalle della Spagna che contro la Georgia ha fatto il suo dovere battendola per 2-0. Qualche patema di troppo per il Portogallo di Cristiano Ronaldo, protagonista in negativo con un errore dal dischetto contro l'Irlanda. Match comunque vinto dai lusitani per 1-0, grazie al gol di Neves nel recupero. Distanziata l'Ungheria, che nel pomeriggio aveva sconfitto l'Armenia. Da segnalare, infine, la vittoria dell'Albania in trasferta contro la Serbia: la Nazionale guidata da Sylvinho è a +4 sui balcanici, oltre che all'inseguimento dell'imprendibile Inghilterra.
Lettonia-Andorra 2-2
(33' San Nicolas (A), 41' Zelenkovs (L), 55' rig. Gutkovskis (L), 78' Oliveira (A))
Norvegia-Israele 5-0
(18' aut. Khalaili (N), 27' Haaland (N), 28' Nachmias (N), 63' /2' Haaland (N))
Ungheria-Armenia 2-0
(56' Lukacs (U), 90+4' Gruber (U))
Bulgaria-Turchia 1-6
(11' Guler (T), 13' Kirilov (B), 49' aut. Popov (T), 52', 56' Yildiz (T), 66' Celik (T), 90+3' Kahveci (T))
Estonia-Italia 1-3
(5' Kean (I), 38' Retegui (I), 74' Esposito (I), 76' Sappinen (E))
Spagna-Georgia 2-0
(24' Yeremi Pino (S), 64' Oyarzabal (S))
Portogallo-Irlanda 1-0
(90+1' Neves (P))
Serbia-Albania 0-1
(45+2' Manaj (A))
CLASSIFICA GRUPPO E
Spagna 9
Turchia 6
Georgia 3
Bulgaria 0
CLASSIFICA GRUPPO F
Portogallo 9
Ungheria 4
Armenia 3
Irlanda 1
CLASSIFICA GRUPPO I
Norvegia 18
Italia 12
Israele 9
Estonia 3
Moldavia 0
CLASSIFICA GRUPPO K
Inghilterra 15
Albania 11
Serbia 7
Lettonia 5
Andorra 1
Qualificazioni Coppa del Mondo (AFC)
Per quanto riguarda il continente asiatico, le qualificazioni ai Mondiali sono giunte alla quarta fase. Le sei Nazionali arrivate a questo punto della competizione sono state divise in due gironi da tre: le due prime classificate accederanno alla rassegna iridata, mentre le due seconde si sfideranno per capire quale delle due andrà a giocare lo spareggio intercontinentale. Iniziano con il piede giusto Emirati Arabi Uniti e Iraq, che hanno avuto la meglio rispettivamente contro Oman e Indonesia.
Emirati Arabi Uniti-Oman 2-1
Iraq-Indonesia 1-0
CLASSIFICA GRUPPO A
Emirati Arabi Uniti 3
Qatar 1
Oman 1
CLASSIFICA GRUPPO B
Arabia Saudita 3
Iraq 3
Indonesia 0