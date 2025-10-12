I nuovi acquisti in Serie B - Modena, Sersanti, il jolly di Sottil

Il Modena di Sottil vola in campionato: dopo 7 giornate i canarini sono soli al comando, davanti anche al Palermo di Pippo Inzaghi. Gliozzi è il capocannoniere del campionato cadetto con già cinque gol messi a referto, ma una menzione particolare la merita Alessandro Sersanti, centrocampista classe 2002 che il Modena ha prelevato in prestito, con obbligo di riscatto condizionato, dalla Juventus Next Gen.

Continuità e duttilità

Centrocampista classe 2002, arrivato in prestito con obbligo di riscatto condizionato dalla Juventus Next Gen, Sersanti si è imposto come jolly prezioso. Sempre impiegato da Sottil, ha trovato anche un gol nel successo contro il Pescara.

Media voto e rendimento da big

La sua media, 6.33 secondo le pagelle di TMW, lo colloca subito dietro a Gliozzi e Santoro tra i migliori del Modena. Un rendimento che lo rende una pedina chiave nel progetto canarino.