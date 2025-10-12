Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Monopoli, Colombo: "Salernitana squadra molto forte, per un tempo troppo timore reverenziale"

Oggi alle 15:46Serie C
Luca Esposito

Dopo la sconfitta casalinga contro la Salernitana, Alberto Colombo, allenatore del Monopoli, analizza con lucidità la prestazione dei suoi ragazzi, riconoscendo il valore dell’avversario e i limiti mostrati soprattutto nella prima frazione di gioco. “Era una partita dal tasso di difficoltà molto alto – ha esordito Colombo –. Nel primo tempo siamo stati troppo remissivi contro una squadra di grande qualità. Abbiamo peccato in intensità e coraggio, e contro un avversario così strutturato lo paghi caro. Nella ripresa abbiamo provato a reagire, anche un po’ in maniera confusa, cercando di creare apprensione nella loro area”.

Il tecnico biancoverde non nasconde la sua ammirazione per la squadra di Raffaele: “La Salernitana, così come il Catania che abbiamo affrontato, non è una squadra da Serie C. A differenza del Catania, però, la Salernitana mi ha dato la sensazione di una squadra consapevole, che sa esattamente cosa vuole. Ha indossato l’abito giusto per una gara complicata e su un terreno di gioco non in perfette condizioni”.

Colombo, infine, ha commentato anche le difficoltà legate al campo e al sistema di Video Supporto (FVS): “La risemina del terreno era stata programmata dal Comune e il meteo non ci ha aiutato. Per quanto riguarda  l'FVS, serve tempo: va oleato, testato, e solo dopo i primi mesi potremo capirne la reale utilità”

