Monopoli, Colombo: "Salernitana squadra molto forte, per un tempo troppo timore reverenziale"

Dopo la sconfitta casalinga contro la Salernitana, Alberto Colombo, allenatore del Monopoli, analizza con lucidità la prestazione dei suoi ragazzi, riconoscendo il valore dell’avversario e i limiti mostrati soprattutto nella prima frazione di gioco. “Era una partita dal tasso di difficoltà molto alto – ha esordito Colombo –. Nel primo tempo siamo stati troppo remissivi contro una squadra di grande qualità. Abbiamo peccato in intensità e coraggio, e contro un avversario così strutturato lo paghi caro. Nella ripresa abbiamo provato a reagire, anche un po’ in maniera confusa, cercando di creare apprensione nella loro area”.

Il tecnico biancoverde non nasconde la sua ammirazione per la squadra di Raffaele: “La Salernitana, così come il Catania che abbiamo affrontato, non è una squadra da Serie C. A differenza del Catania, però, la Salernitana mi ha dato la sensazione di una squadra consapevole, che sa esattamente cosa vuole. Ha indossato l’abito giusto per una gara complicata e su un terreno di gioco non in perfette condizioni”.

Colombo, infine, ha commentato anche le difficoltà legate al campo e al sistema di Video Supporto (FVS): “La risemina del terreno era stata programmata dal Comune e il meteo non ci ha aiutato. Per quanto riguarda l'FVS, serve tempo: va oleato, testato, e solo dopo i primi mesi potremo capirne la reale utilità”