Picerno, il dg Greco: "48 ore per valutare la posizione di mister De Luca. Nessuna trattativa"
In merito alle indiscrezioni apparse nelle ultime ore su alcuni presunti contatti dell’AZ Picerno con diversi allenatori, il Direttore Generale Vincenzo Greco intende fare chiarezza.
"Leggo con sorpresa una serie di nomi accostati alla panchina del Picerno – dichiara Greco –. Tengo a precisare che, dopo la gara di ieri, mi sono preso 48 ore di tempo per valutare con serenità e responsabilità il da farsi in merito alla posizione di mister Claudio De Luca. Non c’è stato alcun contatto né alcuna trattativa con altri tecnici in questa fase. Ogni decisione sarà presa solo dopo un’attenta riflessione, nell’interesse esclusivo del Picerno e del suo equilibrio interno".
Il club, come da propria linea, non commenterà ulteriormente le voci di mercato o di natura tecnica, ribadendo il rispetto per tutte le figure professionali coinvolte e la massima trasparenza nel proprio operato.