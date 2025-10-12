Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie A Femminile, continua la seconda giornata: c'è il big match tra Milan e Roma

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:34Calcio femminile
Alessandra Stefanelli

Continua la seconda giornata di Serie A Femminile con le ultime tre gare in calendario. Alle 12:30 tutti gli occhi saranno puntati sul big match tra Milan e Roma: entrambe vincendo potrebbero agganciare la Lazio al primo posto in classifica. Alle 15 il Napoli Women fa visita alla Ternana, mentre alle 18 occhi puntati sul derby Parma-Sassuolo.

Di seguito il programma integrale con i risultati delle gare già giocate, marcatrici e classifica aggiornata:

Serie A Women 2ª giornata
Sabato 11 ottobre
Lazio-Genoa 2-1
9’ Simonelli (L), 65’ Goldoni (L), 84’ Vigilucci (G)
Juventus-Como Women 0-1
84’ Nischler
Fiorentina-Inter
41’ Polli (I), 45’+1’ Snerle (F), 49’ Omarsdottir (F), 90’2’ Santi (I)
Domenica 12 ottobre
Milan-Roma – ore 12:30
Ternana Femminile-Napoli Women - ore 15:00
Parma-Sassuolo – ore 18:00

Classifica: Lazio 6*, Inter 4*, Roma 3, Milan 3, Napoli Women 3, Como Women 3*, Juventus 1*, Sassuolo 1, Genoa 0*, Fiorentina 1, Parma Femminile 0, Ternana Femminile 0

* una gara in più

