Como, Suwarso: "Abbiamo finito il budget. Fabregas? C'è un piano B per tutti, anche per me"

Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha rilasciato una lunga e approfondita intervista a Sportitalia, nel corso della quale ha toccato vari aspetti riguardanti il club che dirige. Come per esempio le prospettive verso il prossimo mercato: "Abbiamo finito tutto il budget per la stagione. La scorsa stagione è stata diversa, è stato il nostro primo anno e la squadra cambiava stile di gioco. Ma per quest'anno il lavoro è già stato fatto, tutto. Non abbiamo in programma nulla".

Al numero uno del Como sono stati chiesti chiarimenti anche sul futuro di mister Fabregas. Ha risposto Suwarso: "Non credo che in nessun business tutti restino per sempre, serve sempre un piano B, Hanno già qualcuno per sostituire anche me... Comunque non avevamo mai pensato che ci avrebbe lasciati in estate. Lui non è solo l’allenatore, è un azionista ed è una persona che ha costruito la filosofia del calcio del club. Ci dovrà aiutare anche a scegliere il suo eventuale sostituto".

E poi, ancora, su Nico Paz sul quale si staglia sempre l'ombra del Real Madrid, spiega Suwarso: "Tutto concordato dall'inizio. Al Real Madrid è permesso ricomprarlo ogni volta che vogliono, sta poi a Nico decidere cosa vuole fare del suo futuro. Noi saremmo felici di costruirgli una casa qui al Como. Intanto ha scelto di rimanere in questa stagione e ce lo godiamo giorno per giorno".

Clicca qui per l'integrale