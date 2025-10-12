Südtirol, Merkaj: "Castori uno dei tecnici più importanti della mia carriera"

Sulle colonne del Corriere dell'Alto Adige troviamo le parole dell'attaccante del Südtirol Silvio Merkaj: "I due gol subiti nel recupero bruciano, perché ci sono costati punti preziosi in classifica. Dalla prossima gara dovremo dimostrare di aver imparato la lezione e di essere pronti a riprenderci ciò che abbiamo perso. Siamo abbastanza soddisfatti del gioco che esprimiamo e del carattere mostrato, ma non possiamo dirci felici per i punti lasciati per strada. Personalmente sono contento di aver iniziato bene: il mio obiettivo ora è dare continuità alle prestazioni e continuare a segnare.

Castori è un allenatore che riesce a farmi rendere al meglio, uno dei più importanti della mia carriera. Mi trasmette fiducia e ci siamo trovati subito, forse anche per un percorso simile: grazie a lui mi sto imponendo nella categoria. Dopo la sosta ci attendono cinque partite difficili, in cui vogliamo confermare quanto di buono fatto finora. Cercheremo di fare più punti possibili e poi, alla prossima pausa, tireremo le somme per capire a che punto saremo. L’obiettivo resta salvarci, possibilmente senza soffrire troppo, ma siamo pronti a lottare fino all’ultima giornata.