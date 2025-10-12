Casertana, Degli Esposti: "Contento del percorso di crescita. La vittoria è per il presidente"

Dopo il successo contro il Picerno, il direttore sportivo della Casertana Alessandro Degli Esposti ha commentato: "Al di là di ogni aspetto tecnico-tattico - ha subito esordito il dirigente - sono qui per formulare un pensiero al presidente in un momento difficile per lui e la sua famiglia, in piccola parte presente. Mi unisco al dolore del presidente con squadra e allenatore.

La partita? L’avete vista tutti. È un campionato difficilissimo, abbiamo cambiato tanto, contento del percorso di crescita, non abbiamo sbagliato l’approccio, contento per i subentrati. Dobbiamo creare unità in tutti i sensi, ci sono persone che lavorano nell’ombra e dormono poco. Abbiamo vinto due partite fuori casa coi tifosi, se mettiamo il bene di questa squadra davanti a tutto possiamo toglierci diverse soddisfazioni.

Abbiamo dato grandi risposte a livello di interpretazioni. Contento per il lavoro fatto da Vano e soprattutto per Heinz, che in silenzio ha aspettato il suo momento e fatto una grande partita. Bentivegna? Grande prestazione - ha concluso - non c’è bisogno di presentazioni per lui. Segnare subito ci ha dato grande forza. Bene anche la parte finale degli avanti, bravi Galletta e Leone. Umberto l’anno scorso qui si è fatto male, contiamo tanto su di lui".