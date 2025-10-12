I nuovi acquisti in Serie B - Padova, Jonas Harder il principe di Andreoletti. E la Fiorentina osserva

In un Padova che ha salutato la Serie C con la promozione da campioni del Girone A e si è tuffato nella cadetteria con ambizioni da primo piano, Jonas Harder sta emergendo come il volto nuovo di un progetto che mescola esperienza e gioventù frizzante. Il centrocampista classe 2005, arrivato in prestito secco dalla Fiorentina fino al giugno 2026, ha debuttato in biancoscudato con la fame di chi vuole bruciare le tappe. Nato a Firenze da padre tedesco e madre italiana, Harder porta in dote un bagaglio di 58 presenze e 5 gol con la Primavera viola, inclusa la finale scudetto persa contro l’Inter lo scorso maggio.

Personalità, duttilità e fame: il Padova si gode il suo talento

A 20 anni compiuti lo scorso 30 settembre, Harder incarna il profilo del “principe” che piace ad Andreoletti: duttile (può giocare da centrale, mezzala o trequartista), con un piede destro educato e un fisico da 178 cm che regge il duello in Serie B. Fin qui, 7 presenze per un totale di 242 minuti, 1 gol e una media voto — basata sulle pagelle che TMW pubblica dopo ogni partita — di 6,30, che fanno di lui il migliore del Padova.

Il futuro: la Fiorentina osserva con interesse

Il ragazzo, come detto, è arrivato in prestito secco, il che significa che a fine stagione tornerà alla base con la Fiorentina, che potrà decidere se mandarlo nuovamente in prestito per continuare il suo percorso di crescita o se puntare su di lui già dalla prossima stagione.