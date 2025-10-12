Tre gol e terza vittoria per Gattuso. La Nazionale vince in Estonia e blinda i play-off

L'Italia ha vinto 3-1 a Tallinn contro l'Estonia. Grazie alle reti di Kean, Retegui e Pio Esposito, la squadra di Gennaro Gattuso ha avuto la meglio dei padroni di casa che solo nel finale con Sappinen, dopo un errore clamoroso di Donnarumma, hanno trovato il gol della bandiera. "Noi abbiamo una missione: dobbiamo crescere partita dopo partita, lavorare bene insieme e avere più convinzione. Quando vedo questo spirito va bene, anche se si sbaglia qualcosina. Sono molto contento, oliamo i meccanismi e miglioriamo", ha dichiarato al termine del match il CT che poi sull'infortunio di Kean uscito per una caviglia malconcia ha aggiunto: "Ho parlato poco con lui, dispiace. Speriamo non sia niente di grave".

CLICCA QUI per leggere le pagelle di Estonia-Italia 1-3

Al termine della gara ha parlato ai microfoni di 'Rai Sport' anche Francesco Pio Esposito, autore ieri sera del suo primo gol con la maglia della Nazionale: "Entrare così non è mai facile, sono molto contento ed emozionato per il gol realizzato con la maglia più importante per ogni italiano". L'Italia adesso lascerà Tallinn per andare diretta a Udine, città dove martedì sera ospiterà Israele.

Gruppo I, la classifica

1) Norvegia 18 punti (6 gare, differenza reti +26)

2) Italia 12 punti (5 gare, differenza reti +12)

3) Israele 9 punti (6 gare, differenza reti -1)

4) Estonia 3 punti (6 gare, differenza reti -10)

5) Moldavia 0 punti (5 gare, differenza reti -22)

Le prossime gare

Ottava giornata (14 ottobre)

Estonia-Moldavia

Italia-Israele

Nona giornata (13 novembre)

Norvegia-Estonia

Moldavia-Italia

Decima giornata (16 novembre)

Israele-Moldavia

Italia-Norvegia