Sampdoria, si ferma Barak in allenamento: domani gli esami strumentali

Due pareggi e una vittoria nelle ultime tre partite di campionato, la Sampdoria ha dato segnali di ripresa importanti dopo l'avvio da incubo con quattro sconfitte nelle prime quattro giornate di Serie B. In questa sosta per le nazionali, i blucerchiati hanno disputato un'amichevole in famiglia con l'Under 20 e nel corso della sfida il centrocampista Antonin Barak è stato costretto a lasciare il campo.

Come riporta Il Secolo XIX, il centrocampista ha provato a proseguire ma, poco prima dell’intervallo, ha chiesto il cambio. Come scrive il quotidiano nelle su pagine sportive, sembra che si tratti di una distorsione, quindi non preoccupa particolarmente la sua situazione. Lunedì verrà sottoposto ad esami strumentali per conoscere meglio l'entità del problema.