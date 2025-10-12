Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina

Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellinaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 00:00Editoriale
Luca Calamai

Niente da fare. Haaland il vichingo, lo spacca reti, il bomber fenomeno del calcio mondiale ci condanna ai play off. Un incubo del quale avremmo fatto volentieri a meno. La Norvegia spazza via anche Israele e ha la qualificazione in pugno. Soltanto un loro suicidio potrebbe riaprire una sfida che ormai è chiusa. Inutile sperarci. Dovremo soffrire ancora per andare ai Mondiali. Sapendo che restare per la terza volta consecutiva fuori dal torneo iridato ci condannerebbe alla mediocrità. E tanto per essere chiari anche dal punto di vista economico ci renderebbe molto più poveri. La Nazionale ma di riflesso anche le squadre di club.
La squadra di Gattuso contro l’Estonia fa il suo compitino. Vittoria netta con un buon numero di reti ma il successo della Norvegia due ore prima aveva svuotato di interesse questa gara. Peccato per l’infortunio di Kean (kappaò dopo aver realizzato la prima rete) felicita soprattutto per il gol di Pio Esposito. Un giocatore speciale.
Ma ora pensiamo al futuro. Pensiamo agli spareggi.

Ho stima in Gattuso ma la sua inesperienza a livello di allenatore a certi livelli certo non è un aspetto positivo. Ai play off avrà sulle spalle il peso di cinquanta milioni di tifosi. Una pressione che potrebbe schiacciare allenatori con ben altra storia e con bel altro albo d’oro. Al cittì chiedo di lavorare su un blocco. Di creare in maglia azzurro il gruppo che fece la differenza in due momenti magici del nostro calcio il Mondiale vinto in Spagna con Bearzot e quello vinto in Germania con Lippi. Gattuso c’era in quella spedizione avvelenata in partenza da Calciopoli. Questa Italia ha un bel gruppo. Ma ancora non basta. Poi, dobbiamo sperare che i nostri giocatori più importanti, da Donnarumma e Kean passando per Tonali e Barella arrivino ai play off al meglio della loro condizione psico fisica. Tutto il calcio italiano deve dare una mano alla Italia. Magari se possibile regalando alla Nazionale qualche giorno di allenamento in più. E dobbiamo anche sperare di trovare qualche attaccante esterno abile nel saltare l’uomo, nel garantire la superiorità numerica. Dove sono finiti gli eredi di Conti e Donadoni? Speriamo anche nella crescita esplosiva di quale nostro gioiello. Mi viene un nome in mente, Pio Esposito. Ha tutto per diventare una stellina del nostro calcio. E questa balbettante Italia ha un bisogno disperato di nuova luce.

Articoli correlati
Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e... Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l’esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
Juve, attacco sotto processo: David un caso, Openda un investimento che non convince... Juve, attacco sotto processo: David un caso, Openda un investimento che non convince e Vlahovic una ferita aperta. La Dea oltre il Gasp. Lautaro e Pio, la nuova Inter. Allegri contro Conte, aria da scudetto
Allegri l’anti Conte. Altro che Corto Muso il suo Milan segna a raffica. Juve primato... Allegri l’anti Conte. Altro che Corto Muso il suo Milan segna a raffica. Juve primato senza sorrisi e quanti dubbi su Tudor. Il Var torna protagonista. Orsolini salva il Bologna
Altre notizie Editoriale
Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme... Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È... Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È per l’estate si ripensa a Tonali. Inter, per la porta prende quota l’ipotesi Atubolu. Per la difesa c’è anche Muharemovic
La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La... La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian... Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
Juve: la scelta di Tudor. Milan: Leao, quante parole sprecate. Inter: il presente... Juve: la scelta di Tudor. Milan: Leao, quante parole sprecate. Inter: il presente di Chivu e il futuro di Barella. Napoli: Hojlund e il rebus di Conte. Roma: Gasp alla rovescia. E quella partita a Perth…
Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis... Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince... Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata
Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e... Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l’esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Le più lette
1 Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
2 Como, Suwarso: "Abbiamo finito il budget. Fabregas? C'è un piano B per tutti, anche per me"
3 I fratelli Esposito festeggiano la prima gioia azzurra di Pio: "Ma che c*** di gol"
4 I centravanti tutti a segno, un rigore sbagliato e una bella Italia: le migliori foto dall'Estonia
5 Come segna l'Italia di Gattuso: 13 gol nelle prime tre partite, è record assoluto tra i ct
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Qualificazioni Mondiali: cinquina Norvegia, la Turchia gioca a tennis. Serbia battuta
Immagine top news n.1 Tre gol e terza vittoria per Gattuso. La Nazionale vince in Estonia e blinda i play-off
Immagine top news n.2 Mancini, Ibrahimovic, Matthaus, Casarin: tutte le voci dal Festival dello Sport a Trento
Immagine top news n.3 Italia a un passo dai play-off! Ecco al momento le quattro possibili rivali per le semifinali
Immagine top news n.4 Estonia-Italia 1-3, le pagelle: l'attacco a quattro punte produce tre gol. Errore di Gigio
Immagine top news n.5 Tre colpi, un messaggio: forse abbiamo davvero risolto il problema del 9
Immagine top news n.6 L'Italia dei centravanti. Tutti a segno a Tallinn: Estonia battuta 3-1, play-off a un passo
Immagine top news n.7 Norvegia, altra goleada: 5-0 a Israele, qualificazione diretta lontanissima per l'Italia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Immagine news podcast n.2 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.3 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.4 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Immagine news Serie C n.2 Maurizio De Rosa: “Stiamo distruggendo la meritocrazia in C. Il livello si sta abbassando"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 ottobre
Immagine news Serie A n.2 Como, Suwarso: "Abbiamo finito il budget. Fabregas? C'è un piano B per tutti, anche per me"
Immagine news Serie A n.3 Milan, le condizioni di Saelemaekers non preoccupano: ecco quando può rientrare
Immagine news Serie A n.4 Camolese: "Anche senza mercato estivo, la Lazio ha dei valori. Ed è destinata a migliorare"
Immagine news Serie A n.5 I centravanti tutti a segno, un rigore sbagliato e una bella Italia: le migliori foto dall'Estonia
Immagine news Serie A n.6 Gilmour in panchina anche con la Scozia: "Mai bello, voglio dimostrare al mister che sbaglia"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Andreoletti: "Che emozione l'Appiani. Ilicic? Sarebbe stato bello vederlo contro Papu"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, classifica a confronto: Modena a +9. Sprofondo Spezia: è a -10
Immagine news Serie B n.3 Virtus Entella, le medie voto alla sosta di ottobre: Colombi e Nichetti positivi. Debendetti fatica
Immagine news Serie B n.4 Venezia, le medie voto alla sosta di ottobre: Busio al comando. Adorante senza squilli
Immagine news Serie B n.5 Sudtirol, le medie voto alla sosta di ottobre: guidano gli alfieri. Tranne il capitano
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Fracchiolla sul mercato: “Rimpianto Corona, ma a gennaio torneremo alla carica”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rimini, D’Alesio: "Con i ragazzi e il lavoro, non il contrario. Stiamo ritrovando ordine e identità"
Immagine news Serie C n.2 Livorno, caccia al nuovo allenatore: duello tra Gautieri e Lucarelli per la panchina
Immagine news Serie C n.3 Mallahi: "La Pro Vercelli mi ha convinto, qui si gioca con intensità e divertimento"
Immagine news Serie C n.4 Cosenza, Buscé avverte: "L’Atalanta U23 è una squadra pericolosa. Servirà massima attenzione"
Immagine news Serie C n.5 Trapani, Aronica: "Grandolfo sta dando tutto, ma ha bisogno di rifiatare"
Immagine news Serie C n.6 Cavese, Prosperi accoglie Luciani: "Tra gli svincolati era il migliore. Può partire titolare”
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter W., Santi: "Punto importante conquistato con il cuore. Ora pensiamo alla Coppa e al Parma"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Piovani: “Punto importante in una serata difficile, meritavamo di perdere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Terza operazione al menisco in un anno. Il calvario della milanista Babb
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, Santi salva l'Inter allo scadere: finisce 2-2 contro la Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, Canzi: "Deluse per i risultati ottenuti. Dobbiamo imparare a concretizzare"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio, Goldoni: "Vittoria importantissima. Ora testa alla Juventus, possiamo batterla"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?