Il fantascientifico scenario in cui l'Italia finisce davanti alla Norvegia per differenza reti

L'Italia di Gennaro Gattuso è ormai certa di giocarsi la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo tramite i play-off di marzo. Dovesse vincere martedì, la nostra Nazionale avrebbe già la certezza del secondo posto nel gruppo I. Un pareggio tra due giorni in quel di Udine ci costringerebbe a conquistare almeno un punto negli impegni contro Moldavia (in trasferta) e Norvegia (in casa), una clamorosa sconfitta a farne quattro ma anche tre potrebbero bastare. Il discorso secondo posto sembra insomma archiviato così come chiuso a doppia mandata è il discorso per il primo, anche dovessimo vincere le prossime tre partite.

Per comprendere ancora meglio perché ormai conviene non pensare più al sorpasso alla Norvegia, proviamo a ipotizzare proprio uno scenario in cui la squadra di Gattuso ha la meglio di quella di Solbakken nel gruppo I grazie a una migliore differenza reti. Al momento, gli azzurri sono a +7 e gli scandinavi a +26.

Per annullare e ribaltare questa distanza abissale, la squadra di Gattuso dovrebbe vincere con sei gol di scarto martedì contro Israele e con sette gol di scarto il 13 novembre in casa della Moldavia: +20 prima dello scontro diretto. Dall'altro lato la Norvegia, vincendo solo di misura contro l'Estonia, si ritroverebbe a +27. A quel punto, per definire il sorpasso, l'Italia il prossimo 16 novembre a San Siro dovrebbe battere Haaland e compagni con quattro gol di scarto: +24 contro +23 e Italia al primo posto.

Lo scenario è francamente fantascientifico ma utile per capire perché, a questo punto, dobbiamo pensare solo a conquistare matematicamente i play-off e ad arrivarci nel modo migliore possibile. Questa Norvegia che ieri sera ha strapazzato Israele 5-0 è oggi una corazzata e un passo falso il prossimo 13 novembre in casa contro l'Estonia, tre giorni prima del confronto di San Siro, è oggi ipotesi fantasiosa quanto lo scenario appena ipotizzato.

Gruppo I, la classifica

1) Norvegia 18 punti (6 gare, differenza reti +26)

2) Italia 12 punti (5 gare, differenza reti +12)

3) Israele 9 punti (6 gare, differenza reti -1)

4) Estonia 3 punti (6 gare, differenza reti -10)

5) Moldavia 0 punti (5 gare, differenza reti -22)

Le prossime gare

Ottava giornata (14 ottobre)

Estonia-Moldavia

Italia-Israele

Nona giornata (13 novembre)

Norvegia-Estonia

Moldavia-Italia

Decima giornata (16 novembre)

Israele-Moldavia

Italia-Norvegia