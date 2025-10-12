I nuovi acquisti in Serie B - Monza, Demba Thiam il degno erede di Di Gregorio

Il Monza era da tempo alla ricerca di un portiere affidabile dopo l'addio, ormai qualche stagione fa, di Di Gregorio, passato alla Juventus. Con Demba Thiam, arrivato a titolo definitivo dopo il fallimento della SPAL, il club brianzolo sembra esserci riuscito. Il classe '98 nato a Dakar aveva già dimostrato con la Juve Stabia di essere un portiere affidabile e anche sotto la guida di Bianco sta dimostrando tutto il suo valore, nonostante un avvio di stagione complicato.

Una sicurezza fra i pali

Sempre titolare, in questa prima parte di stagione ha difeso la porta del Monza in 8 occasioni fra campionato e Coppa Italia, subendo 7 gol e mantenendo la porta inviolata in due occasioni. La sua media voto, basata sulle pagelle che TMW pubblica dopo ogni gara, è estremamente positiva: 6.21 dopo le prime 7 giornate di campionato, fra i migliori della squadra di Bianco alle spalle solo di Azzi.

Futuro assicurato

Arrivato in estate a titolo definitivo, Thiam ha firmato fino al 2028 con opzione per la stagione successiva. Un investimento importante per la nuova proprietà a stelle e strisce, ma che per adesso è stato decisamente azzeccato.