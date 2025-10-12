Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, la Salernitana vince ancora. Reti bianche fra Vis Pesaro e Torres

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 14:27Serie C
Daniel Uccellieri

La Salernitana vince ancora, la formazione di Raffaele passa 1-0 in casa del Monopoli grazie alla rete di Capomaggio dopo 15 minuti di gioco. Con questo successo la formazione campana sale a quota 22 punti. Nel Girone B finisce a reti bianche la sfida fra Vis Pesaro e Torre.

SERIE C, 9ª GIORNATA
GIRONE A
Sabato 11 ottobre
Giana Erminio-Novara 0-0
Vicenza-Virtus Verona 2-1
5' Morra (VIC), 28' Fabbro (VV), 85' Benassai (VIC)
Pergolettese-Alcione Milano 0-2
11' Bright (ALC), 65' Renault (ALC) — espulso Parker (PER) al 40’ dopo revisione FVS

Domenica 12 ottobre
Ore 14:30 - Cittadella-Triestina
Ore 17:30 - AlbinoLeffe-Lecco
Ore 17:30 - Ospitaletto-Arzignano Valchiampo
Ore 20:30 - Pro Patria-Union Brescia

Rinviata al 21 ottobre - Inter U23-Renate

Classifica - Vicenza 25*, Lecco 18, Alcione Milano 17*, Union Brescia 15, Inter U23 15, Pro Vercelli 12, Albinoleffe 12, Pergolettese 11*, Virtus Verona 10*, Giana Erminio 10*, Arzignano Valchiampo 9, Renate 9, Trento 8, Novara 7*, Dolomiti Bellunesi 7, Lumezzane 6, Cittadella 6, Ospitaletto 6, Pro Patria 4, Triestina -8

* una gara in più
N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti

GIRONE B
Arezzo-Gubbio 1-0
4' rig. Cianci
Bra-Carpi 1-3
6' Panelli (C), 41' Cortesi (C), 53' Minaj (B), 71' Lombardi (C)
Sabato 11 ottobre
Perugia-Rimini 0-1
25’ Lepri
Forlì-Ternana 1-1
49' Petrelli (FOR), 59' Ferrante (TER)
Guidonia Montecelio-Pianese 1-0
82' Bernardotto (GUI)
Pineto-Livorno 3-0
5' Postiglione (PIN), 45’+1 Schirone (PIN), 73' Lombardi (PIN)

Domenica 12 ottobre
Vis Pesaro-Torres 0-0
Ore 17:30 - Ascoli-Pontedera
Ore 20:30 - Sambenettese-Ravenna
Lunedì 13 ottobre
Ore 20:30 - Dolomiti Bellunesi-Lumezzane
Ore 20:30 - Trento-Pro Vercelli

Rinviata al 22 ottobre - Juventus Next Gen-Campobasso

Classifica - Arezzo 24*, Ravenna 21, Ascoli 20, Sambenedettese 14, Carpi 14*, Ternana 14*, Gubbio 13*, Forlì 13*, Guidonia Montecelio 13*, Campobasso 12, Pianese 12*, Juventus Next Gen 11, Pineto 11*, Vis Pesaro 9*, Pontedera 8, Livorno 7*, Torres 6*, Bra 5*, Perugia 3*, Rimini -2*

* una gara in più

N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti

GIRONE C
Sabato 11 ottobre
Foggia-Crotone 0-3
22’ Zunno, 36’ Berra, 52’ Murano
Giugliano-Catania 0-3
5’ Lunetta, 38’ Forte, 89’ Jimenez
Picerno-Casertana 0-2
1’, 28’ Bentivegna
Domenica 12 ottobre
Monopoli-Salernitana 0-1
15' Capomaggio
Ore 14:30 - Casarano-Audace Cerignola
Ore 14:30 - Cavese-Trapani
Ore 14:30 - Cosenza-Atalanta U23
Ore 14:30 - Potenza-Latina
Ore 14:30 - Siracusa-Sorrento
Ore 17:30 - Benevento-Team Altamura

Classifica - Salernitana 22*, Catania 18*, Crotone 17*, Benevento 16, Cosenza 15, Casarano 15, Casertana 14*, Potenza 12, Monopoli 12*, Latina 11, Audace Cerignola 10, Picerno 9*, Team Altamura 8, Foggia 7*, Sorrento 7, Giugliano 6*, Trapani 5, Atalanta U23 5, Cavese 5, Siracusa 3

* una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

Editoriale di Luca Calamai
