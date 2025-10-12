TMW
Zidane sul ritorno alla Juventus: "È nel mio cuore, ma il mio obiettivo è la Nazionale"
L'ex fuoriclasse di Juventus e Real Madrid, Zinedine Zidane, nel corso del suo intervento dal palco dell''Auditorium di Santa Chiara a Trento ha parlato anche del possibile ritorno in bianconero, da allenatore.
Quando tornerà ad allenare?
"Sicuramente tornerò".
Molti juventini vorrebbero rivederla sulla panchina bianconera. Lo esclude?
"Non lo so. Non è successo, ho fatto anche delle altre scelte. La Juve ce l'ho sempre nel cuore, mi ha dato tanto quando sono arrivato. Poi per il futuro non lo so. La mia sensazione è che quello che voglio fare in futuro è di poter allenare la Nazionale, anche se non parlo di ora. Lo vorrei fare un giorno, ma vediamo".
