TMW Zidane sul ritorno alla Juventus: "È nel mio cuore, ma il mio obiettivo è la Nazionale"

L'ex fuoriclasse di Juventus e Real Madrid, Zinedine Zidane, nel corso del suo intervento dal palco dell''Auditorium di Santa Chiara a Trento ha parlato anche del possibile ritorno in bianconero, da allenatore.

Quando tornerà ad allenare?

"Sicuramente tornerò".

Molti juventini vorrebbero rivederla sulla panchina bianconera. Lo esclude?

"Non lo so. Non è successo, ho fatto anche delle altre scelte. La Juve ce l'ho sempre nel cuore, mi ha dato tanto quando sono arrivato. Poi per il futuro non lo so. La mia sensazione è che quello che voglio fare in futuro è di poter allenare la Nazionale, anche se non parlo di ora. Lo vorrei fare un giorno, ma vediamo".