Calhanoglu va oltre Inter-Juve e esalta il connazionale Yildiz: "Ha qualità da Pallone d'Oro"

Ieri sera la Turchia ha rifilato un sonoro 6-1 in trasferta alla Bulgaria nella partita valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Una partita nella quale ha brillato di nuovo la stellina di Kenan Yildiz, attaccante della Juventus che è riuscito a segnare una doppietta.

Al termine del match, ai microfoni di Sport Mediaset, arrivano le parole di elogio per lui da parte del compagno di nazionale Hakan Calhanoglu, centrocampista che milita in un club rivale in Serie A come l'Inter. Ha detto Calha, di Yildiz: "Con le sue qualità ha delle chance concrete di vincere un giorno il Pallone d'Oro".

Tra le altre cose, poi, Calhanoglu ha parlato anche del proprio recente passato e delle voci di mercato che lo volevano pronto a lasciare l'Inter nella scorsa finestra estiva, magari per un ritorno in Turchia, con la maglia del Galatasaray: "Non è mai successo niente, sono sempre stato un giocatore dell'Inter e sono contento di continuare. Io faccio tutto per il club perché sono un giocatore dell'Inter e non è cambiato niente. Le cose sono sempre state uguali e non è cambiato niente, darò il mio massimo".

Clicca qui per leggere tutte le dichiarazioni di Calhanoglu dopo Bulgaria-Turchia 1-6