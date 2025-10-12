Mancini, Ibrahimovic, Matthaus, Casarin: tutte le voci dal Festival dello Sport a Trento

Anche la giornata di sabato è proseguita nel segno delle voci che sono arrivate dal Festival dello Sport di Trento. Che ha visto sul suo palco presenze di primissimo ordine quali l'ex commissario tecnico azzurro Roberto Mancini, il consulente milanista Zlatan Ibrahimovic e l'ex arbitro Paolo Casarin, oltre a un'assoluta icona del calcio tedesco - e in parte anche di quello italiano - quale Lothar Matthaus.

Di seguito alcuni dei principali estratti dalle loro interviste, con relativo link per le versioni integrali.

Roberto Mancini (allenatore): "Addio alla Nazionale? C'erano incomprensioni in un momento in cui non c'erano neanche brutti risultati, stavamo inserendo dei giovani. Un po' di parole, incomprensioni, in quei momenti sarebbe stato meglio chiarirle, da parte mia in primis. Chiarire tutto e ripartire da zero. Poi si fanno scelte che possono essere anche sbagliate".

Zlatan Ibrahimovic (consulente RedBird): "Oggi sono rappresentante di proprietà del Milan, sono dentro alla Proprietà. Sto provando ad aiutare tutti a fare meglio. A parte questo mi alleno, porto avanti piccoli progetti. Sono sempre attivo. Da quando ho smesso di giocare sembra che il tempi si sia fermato. Ho bisogno di fare cose per sentirmi vivo".

Lothar Matthaus (ex centrocampista): "I tifosi dell'Inter ci hanno dato un'enorme energia, erano il nostro dodicesimo uomo. Quando sono arrivato nel '98 abbiamo scritto la storia, i fan non lo dimenticano. Avere la 10 di questo club è stato speciale, perché giocavo in un periodo in cui quel numero lo avevano Platini, Zico, Maradona e questi giocatori qui. Era un onore, ma anche stressante, anche perché i tifosi dell'Inter aspettavano da troppo tempo per un altro Scudetto. Sentivo questa grande responsabilità, fiducia e passione".

Paolo Casarin (ex arbitro): "Questa nuova tecnologia sta mettendo un po’ di confusione, ma in parte è di aiuto per gli arbitri. Il Var, assieme alla Goal Line Technology, è stata risolutivo. La FIFA era una cosa che voleva da tempo; nel '66 l'Inghilterra ci vinse un Mondiale per un gol fantasma".