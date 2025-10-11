Inter Women, Piovani: “Punto importante in una serata difficile, meritavamo di perdere"

Ai microfoni di Rai Sport, il tecnico dell’Inter Women, Gian Piero Piovani, ha commentato il pareggio per 2-2 contro la Fiorentina Femminile, una gara intensa e combattuta fino all’ultimo minuto.

“Siamo state un po’ bloccate, è vero - ha ammesso Piovani -. È una partita che rischiavamo di perdere, ma siamo riuscite a pareggiarla e per questo sono contento del risultato. Portiamo avanti il nostro progetto con determinazione: venire qui e ottenere un punto in una serata no è comunque un segnale positivo. La Fiorentina è una squadra forte e, probabilmente, avrebbe meritato qualcosa in più, ma questo pareggio ci dà fiducia per continuare a lavorare”.

Il tecnico nerazzurro ha poi spiegato come la stanchezza accumulata nelle ultime settimane abbia influito sulla prestazione: “Eravamo un po’ sulle gambe - ha aggiunto -, è normale quando c’è di mezzo la Champions League. È successo anche alla Juventus di faticare in campionato dopo gli impegni europei. Nonostante questo, credo sia stata una bella partita, giocata a viso aperto da entrambe le squadre”.

Piovani ha infine concluso con una nota di soddisfazione: “Questo punto è positivo, dimostra la compattezza e la voglia di reagire del gruppo. Continuiamo a crescere, passo dopo passo, anche nei momenti meno brillanti”, ha concluso.