Foggia, Rossi: "Il Crotone è più forte di noi e ha meritato la vittoria. Le assenze preoccupano"

Dopo la sconfitta contro il Crotone, il tecnico del Foggia Delio Rossi ha parlato della sconfitta subita contro il Crotone: "Abbiamo incontrato una squadra più forte di noi - riporta Foggicalciomania - che ha meritato di vincere. Avevamo preparato la partita in un certo modo, ma è andata diversamente. Loro sono arrivati sempre primi su ogni palla. Siamo stati meno squadra oggi, dovevamo fare meglio. Non siamo stati bravi. Comunque dobbiamo fare di necessità virtù. Siamo carenti a centrocampo.

Oggi siamo stati anche meno compatti. Il Crotone ha sfruttato tutto. Noi dobbiamo riprenderci subito, mi auguro che sia stata solo una brutta parentesi. Affronteremo tante di queste squadre. Mi preoccupa meno il calendario e più le assenze. Il problema è che poi quando li recuperiamo non stanno neanche benissimo. Sto cercando delle soluzioni".