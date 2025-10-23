Bertola: "Inizialmente facevo il centrocampista. I tifosi dell'Udinese sono da ammirare"

L'Udinese ha organizzato un'iniziativa con i 1986 Member, in occasione della quale i tifosi dei bianconeri hanno partecipato a una videochiamata con Nicolò Bertola, difensore dei friulani, che ha spiegato come è arrivato a questi livelli: "Non sempre puoi diventare professionista, ma lo fai facendo sacrifici fin da quando sei ragazzo, saltando qualche festa e qualche cena fuori perché il giorno dopo c’è la partita. Lo vedevi quando uscivi con gli amici che gli altri si fermavano e tu dovevi andare a casa, ma in questi sacrifici poi ti ritrovi".

Come mai ha scelto di fare il difensore?

"Inizialmente facevo il centrocampista, poi ho avuto un allenatore che mi ha spostato in difesa e da li sono sempre rimasto difensore. Anche se ogni tanto ho giocato a centrocampo".

Che cosa si sente di dire ai tifosi dell'Udinese?

"Anche a Cremona li guardavo dalla panchina perché sono da ammirare, poi sotto la pioggia. Siamo molto contenti del supporto che ci stanno dando, ci seguono ovunque: solo grazie. Speriamo di renderli più orgogliosi possibile".

In classifica attualmente la squadra di Runjaic occupa l'11° posto in classifica a quota 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. I bianconeri hanno segnato 7 gol, mentre ne hanno invece subiti 10.