Milan, dopo la convocazione di Allegri il rinnovo: Sala verso il prolungamento fino al 2030
Il Milan coltiva i suoi talenti. Emanuele Sala, centrocampista classe 2007, è vicino al rinnovo del contratto con la società rossonera. Dopo i contatti delle ultime settimane si va verso la fumata bianca. Parti più vicine. Si va verso il rinnovo fino al 2030 o 2029 più uno di opzione.
Dopo la convocazione di Massimiliano Allegri contro la Fiorentina ed essere andato in panchina, Sala, elemento fondamentale del Milan Futuro, vedrà, nelle prossime settimane, proseguire la sua avventura al Milan. Contatti in corso e buone possibilità di arrivare ad un accordo a breve. Sala e il Milan vanno avanti insieme...
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
