Bologna, Casale: "Classifica bellissima, dobbiamo stare aggrappati alle zone alte"

Nicolò Casale, difensore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita di Bologna-Cremonese, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. Il centrale ha affrontato il tema della classifica e del contesto motivazionale del gruppo rossoblù.

L'allenatore ha usato frasi motivazionali con la classifica esposta nello spogliatoio?

"A questo punto non siamo ancora arrivati, però ne abbiamo parlato giustamente. Parlo chiaro: deve essere quel qualcosa da tirare fuori per fare sempre meglio. Siamo in una classifica bellissima, però come abbiamo visto i risultati davanti corrono tutte".

Come vivete questo momento di entusiasmo?

"Dobbiamo stare aggrappati e portare avanti questo entusiasmo che ci sta differenziando in questo periodo".