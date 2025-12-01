Ufficiale Monopoli, il ds Chiricallo rinnova fino al 2028: "Felice di continuare questo percorso"

La SS Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del vincolo contrattuale con nuova scadenza al termine della stagione 2027/2028 con il direttore sportivo Marcello Chiricallo.

Già giocatore, allenatore (nella stagione 2009/2010) e responsabile del settore giovanile (dal maggio 2019 al marzo 2022), già direttore sportivo della S.S. Monopoli 1966 dall’agosto 2020 al marzo 2022, Chiricallo è attualmente in carica dall’ottobre 2023.

Avanti insieme, direttore!

Francesco Rossiello, presidente

“Il rinnovo del legame con il direttore Chiricallo non è soltanto un atto dovuto per i risultati e i traguardi raggiunti negli ultimi mesi, ma è anche sinonimo dell’intenzione e del desiderio di voler continuare nella programmazione intrapresa nel settore sportivo. Per il prossimo futuro, sia per quanto riguarda la prima squadra che le diverse formazioni giovanili, ci attendono sfide importanti che auspichiamo di affrontare nel segno della crescita e della continuità, del miglioramento costante, ma anche della verifica dei risultati ottenuti”.

Marcello Chiricallo, direttore sportivo

“Sono felicissimo per questo percorso che continua con una società a cui tengo tantissimo e con un presidente che ha inteso dimostrarmi tutta la sua fiducia. Le sfide, ovviamente, sono importanti e ambiziose: continuare a far crescere il settore sportivo del club dal punto di vista strutturale e della sostenibilità è la prima ed è anche la più importante. Ci aspettano anche anni di cambiamenti normativi a cui ci stiamo preparando attraverso un’attenta pianificazione del settore giovanile. L’auspicio è quello di poter confermare la fiducia ricevuta e gratificare una piazza che sa essere sempre così vicina alla squadra e al club”.