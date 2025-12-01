TMW Radio Di Gennaro: "Juve, ora Openda deve fare qualcosa. Como, che mentalità Fabregas"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Come vedrebbe Yildiz alla Totti nella Juve di Spalletti?

"Totti poteva giocare in tutti i ruoli perchè era un fenomeno. Non credo possa diventare un 9 Yildiz, ma con un 9 vero vicino forte può migliorare. Se lo metti come punta non so, perché con le marcature strette non so se rende. Ricordiamoci che ha anche 20 anni...".

Vlahovic tre mesi fuori:

"Troppi strappi quest'anno, è incredibile. Openda è stato pagato 43 mln, qualcosa dovrà pur fare. David è arrivato a zero, ma anche lui dovrà dimostrare. Ma Openda soprattutto, perché dove giocava prima faceva gol. Se spendi 43 mln vuol dire che c'è qualcosa, in teoria...".

L'Inter vince con un grande Lautaro:

"Il segnale è che l'Inter è ancora la più forte, al netto di certe situazioni".

Come vede il Como?

"Fabregas ha detto che non gli interessa la classifica ma la mentalità, la prestazione. E' quello il messaggio da dare alla squadra. La squadra si diverte, e quando ti diverti dai il 30-40% in più. E in mezzo al campo ci sono elementi di 1,70 che però te la nascondono la palla. E poi c'è Nico Paz, perché in quel contesto viene fuori il talento. E' la seconda difesa del campionato ed è per questo che è lì".

Crede più nel Como o nel Bologna?

"Il Bologna è più abituato, vedi con Motta e lo scorso anno, il Como può essere una scommessa. La forza del Bologna è che ne cambia 5-6 e non cambia la qualità di gioco".

Come vede la Fiorentina?

"Dopo tre mesi non posso vedere che Gudmundsson e Fagioli che camminano. Qualcosa che non va c'è".