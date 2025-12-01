TMW
Bedin: "La B ha permesso a Esposito di maturare. Cerchiamo di dare spazio al talento"
Il presidente della Lega B Paolo Bedin nel corso del Gran Galà del Calcio ha rilasciato una breve dichiarazione ai media presenti soffermandosi sull'importanza del campionato cadetto nel formare giocatori pronti per la Serie A come successo con Francesco Pio Esposito: “Questo vuol dire che il campionato scorso ha permesso a Pio Esposito di maturare ed essere pronto per il grande palcoscenico. Come spesso dico ci sono altri talenti e noi cerchiamo di scovarli e di dargli la possibilità di arrivare in Serie A e mettere in mostra le proprie qualità tecnico tattiche".
