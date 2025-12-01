TMW
Mantova, sirene iberiche per il terzino Radaelli. Ci pensa il Deportivo La Coruna
Il Deportivo La Coruna, club che milita in seconda divisione spagnola, torna a guardare in Italia per rinforzare la rosa a gennaio. Dopo gli arrivi di Giacomo Quagliata, terzino sinistro classe 2000 arrivato dalla Cremonese, e Samuele Mulattieri, attaccante classe 2000 arrivato dal Sassuolo, infatti il club iberico starebbe pensando a un altro italiano.
Si tratta, come raccolto dalla redazione di TMW, dell’esterno destro del Mantova Nicolò Radaelli, classe 2003 che in questa stagione è sceso in campo in 13 occasioni quasi tutte da titolare. Il calciatore ha un contratto con i virgiliani fino al 2027.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
