Ternana ko in casa col Guidonia, Pettinari: "Testa al derby ma non carichiamolo troppo"

Cade in casa la Ternana, superata da un Guidonia sempre più sorprendente e ormai vera matricola terribile del campionato. Stefano Pettinari, attaccante rossoverde, ha analizzato così la prestazione dei suoi:

"Venivo da 20 giorni particolari: un fastidio muscolare mi ha rallentato e i tempi si sono allungati. Nel primo tempo potevamo fare di più, mentre nella ripresa abbiamo provato a rientrare in partita ma, a differenza di altre volte, la palla non è entrata. Siamo partiti bene, poi loro hanno preso fiducia, sono stati bravi e hanno trovato giocate che ci hanno colto alla sprovvista – riporta Ternananews.it. In queste situazioni dobbiamo cercare di non prendere gol. Non abbiamo mantenuto le distanze giuste. Buono invece lo spirito del secondo tempo: quando sono entrato c’era un po’ di confusione, ma abbiamo comunque provato a reagire. Purtroppo nessuno ha trovato lo spunto per pareggiare".

Uno stop da archiviare in fretta, perché all’orizzonte c’è un match cruciale per la stagione:

"Ci sono meriti loro e demeriti nostri. Dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato. Martedì azzeriamo tutto e pensiamo al derby, una partita che conosco bene. Come si affronta? Lo faranno capire la città e i tifosi, con cui abbiamo parlato a fine gara proprio in vista del derby. È una sfida da preparare nei minimi dettagli, senza caricarla troppo: tanto ci penseranno già ambiente e tifoseria".