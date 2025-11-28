Bologna-Cremonese, le probabili formazioni: Miranda verso un turno di riposo

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Bologna-Cremonese (Lunedì 1 dicembre, ore 20.45, arbitra Feliciani, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Bologna

Dopo la netta vittoria con il Salisburgo in Europa League, Vincenzo Italiano si appresta a ridisegnare il suo Bologna in vista della gara con la Cremonese. Non ci saranno Skorupski e Freuler (terapie per il primo, lavoro differenziato per il secondo), ma torneranno a disposizione Cambiaghi e Rowe, seppur non dal primo minuto. In porta conferma per Ravaglia. In difesa dovrebbe tornare Holm, che completerebbe il reparto con Heggem, Lucumì e Lykogiannis (Miranda verso un turno di riposo dopo aver giocato 270’ nelle ultime tre gare). In mediana ci saranno Ferguson e Moro. Sulla trequarti Orsolini, Odgaard e Dominguez (favorito su Bernardeschi). Davanti spazio a Santiago Castro. Torna finalmente tra i convocati Ciro Immobile, che siederà in panchina con Dallinga. (da Bologna, Leonardo Nevischi)

Come arriva la Cremonese

Nel 3-5-2 di mister Nicola trova spazio in difesa il terzetto ormai collaudato formato da Terracciano, Baschirotto e Bianchetti davanti al portiere Audero. Sulle fasce ci sono Barbieri e Pezzella, nel mezzo Grassi è recuperato ma vanno verso una maglia da titolare Payero, Vandeputte Bondo. In avanti confermati Bonazzoli e Vardy, in vantaggio su Vazquez e Sanabria.