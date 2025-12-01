Bari, ultras a confronto con Bellomo e Partipilo: chiesta maggior senso di responsabilità

Nella giornata odierna in casa Bari è andato in scena un confronto fra due calciatori – Nicola Bellomo e Anthony Partipilo – e un nutrito gruppo di ultras biancorossi per chiarire quanto accaduto al ritorno da Empoli. Prima di imbarcarsi in aeroporto a Pisa infatti la squadra aveva subito una pesante contestazione dai tifosi presenti a cui i due avevano risposto a tono con gesti poco graditi e non solo. In un primo momento si era anche parlato di un’aggressione fisica da parte di Bellomo nei confronti di un supporter pugliese.

Come riporta Pianetabari.com i rappresentanti della Curva Nord hanno chiesto ai due calciatori, usando toni civili, un atteggiamento più propositivo e maggiore senso di responsabilità, dato anche il loro attaccamento – entrambi sono nativi di Bari - alla maglia e alla città.

“Stiamo vivendo un momento difficile e delicato per tutti, capisco e accetto le critiche, anche pesanti, come sempre fatto, ma quello che non posso accettare è ricevere minacce e provocazioni oltre a un tentativo di aggressione fisica, ed essere addirittura accusato di essere io ad aggredire un ‘tifoso’. - aveva scritto il fantasista barese sui social - Non posso davvero accettare che mi si accusi di qualcosa che non ho fatto, ma subito, ma sembra che in questo momento il clamore conti più della verità. Ho sempre dato l’anima per questa maglia e continuerò a farlo, sempre”.