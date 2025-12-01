Serie C, il Giudice Sportivo in vista dei recuperi: 4 giocatori fermati per un turno

Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze delle gare dello scorso turno (Dolomiti Bellunesi-Giana Erminio e Inter U23-Pro Vercelli nel Girone A e Atalanta U23-Siracusa e Casertana-Cavese in quello C), ha emesso le sue decisioni in vista dei recuperi del campionato che si giocheranno mercoledì 3 dicembre.

Sono quattro i giocatori che salteranno la prossima giornata: il difensore della Casertana Loris Bacchetti, il centrocampista della Pro Vercelli Gianluca Clemente e infine i calciatori Mattia Puzone, terzino destro, e Juan Ignacio Molina, attaccante, del Siracusa.

Punita con un'ammenda da 200 euro invece l'Atalanta U23 "per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda al termine della gara negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale)".