Bologna, Di Vaio: "Domínguez recuperato, con Immobile serve pazienza"

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima della partita contro la Cremonese, valida per la 13ª giornata di Serie A. Spazio alle strategie di scouting, il recupero di Benjamin Domínguez e le condizioni di Ciro Immobile.

È iniziato il periodo in cui lei lavora sul campo per lo scouting, essenziale per costruire le squadre. Quali caratteristiche state cercando nei ruoli chiave?

"La linea guida è chiara, come negli ultimi anni per l'acquisizione dei giocatori. Cerchiamo gente con fisicità, atletismo e coraggio nel giocare. Oggi, per esempio, Benjamin Domínguez parte dall'inizio".

Domínguez è stato recuperato mentalmente dopo l'esclusione dalla lista europea. Che lavoro avete fatto su di lui?

«Abbiamo ritrovato un giocatore. L'esclusione per il secondo anno dalla lista europea lo ha colpito molto. Purtroppo le regole non le facciamo noi. Aver passato un periodo fuori non lo ha aiutato, ma dimostra che chi si allena forte viene premiato. I ragazzi ci credono, come l'allenatore. Chiunque gioca porta prestazioni importanti e vittorie. Averlo recuperato è determinante: ha caratteristiche diverse rispetto agli attaccanti esterni e ci darà una grande mano da stasera.»

Per Immobile serve pazienza per il ritorno. La sua assenza è precauzionale?

"Ciro si è fatto male in modo inaspettato, a un'età da grande campione. È stato sfortunato, non gli era mai capitato. Ha fatto un ottimo precampionato, ma l'infortunio è arrivato dal cielo, senza preavviso. Vuole ritrovare condizione e fiducia. Prima di rimettersi in mischia al 100% non può rischiare".