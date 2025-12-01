TMW
SudTirol, idea greca per il centrocampo: piace Papadopoulos dell'Atalanta U23
Dopo l’esperienza in Serie C in due seconde squadre – la Juventus Next Gen (19 presenze e un gol) lo scorso anno e l’Atalanta U23 (7 presenze) in questa stagione – per il centrocampista Christos Papadopoulos potrebbe esserci il salto di categoria a gennaio. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com il greco classe 2004 sarebbe infatti finito nel mirino del SudTirol che avrebbe avviato i primi contatti con l’Atalanta proprietaria del cartellino.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
