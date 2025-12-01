Monza, lesione muscolare per Colpani. Il fantasista rientrerà in campo nel 2026
Il Monza dovrà fare a meno fino all’inizio del nuovo anno del centrocampista offensivo Andrea Colpani, autore di un gol in 10 presenze in questa stagione. Il calciatore, che era assente nella sfida contro la Juve Stabia nell’ultimo turno di campionato, si è sottoposto agli esami clinici di rito.
L’esito, come comunica il Monza, della visita ha evidenziato “una lesione di primo grado del muscolo semimembranoso della gamba sinistra”. Un problema fisico che, come riporta Tuttomonza.it, dovrebbe tenere ai box il classe ‘99 per circa quaranta giorni con il rientro che slitterà a dopo la pausa invernale che il campionato osserverà. Colpani dunque salterà le sfide contro SudTirol, Venezia, Carrarese e Modena, ma dovrebbe rientrare con la Virtus Entella il 10 gennaio o al più tardi col Frosinone una settimana dopo.