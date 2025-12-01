TMW Fiorentina, Kean: "Fiducia in Vanoli. Le parole di Dzeko? Per noi è un grandissimo esempio"

A parlare a margine del Gran Galà del Calcio - in corso di svolgimento a Milano - c'è anche l'attaccante della Fiorentina e della Nazionale, Moise Kean: "Siamo un grande gruppo, una grande squadra, un ambiente che ci tiene veramente e questo ti porta solo a fare bene", le parole di Kean sul difficilissimo momento della Fiorentina ultima in classifica.

Come sta cambiando la squadra con Vanoli? "E' un mister nuovo che ha tante ambizioni, che è quello che serve a noi. Cerchiamo di seguire il suo lavoro, abbiamo fiducia in lui, speriamo ci porti sulla buona strada".

Le parole di Dzeko sono servite? "Le parole di Edin servono sempre, lui è un condottiero, per noi è un grandissimo esempio, ci ha protetto nel modo giusto, speriamo adesso di fare bene in campo".

Cosa vi ha dato Gattuso in Nazionale? "Ci ha dato tantissimo, quello spirito che ci mancava, con lui possiamo fare bene, abbiamo fiducia in lui e nel suo staff".