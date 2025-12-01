Sambenedettese, ecco l'ex Rimini D'Alesio: l'allenatore ha firmato fino al 2027
Come anticipato la Sambenedettese ha scelto il giovane Filippo D'Alesio, reduce dallo svincolo dal Rimini dopo la revoca dell'affiliazione da parte della FIGC e l'esclusione dal campionato per i noti problemi societari. Per il classe '93 si tratta della seconda panchina professionistica in carriera dopo appunto quella dei romagnoli dove era stato promosso dalla Primavera dopo l'addio di Pietro Braglia. Questa la nota dei rossoblù:
"La U.S. Sambenedettese ufficializza l’accordo con mister Filippo D’Alesio, a cui è stato affidato l’incarico di allenatore della prima squadra.
D’Alesio, che ha firmato un contratto con il club rossoblù fino al 30 giugno 2027, dirigerà già da domani il primo allenamento.
Augurandosi di raggiungere insieme gli obiettivi prefissati, la US Sambenedettese rivolge un sentito in bocca al lupo al nuovo mister".
