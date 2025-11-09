Assist di Cambiaghi, primo gol in campionato di Dallinga: il Bologna passa sul Napoli
TUTTO mercato WEB
A inizio secondo tempo, al 50', il Bologna trova il gol del vantaggio contro il Napoli con la prima gioia in campionato da Thijs Dallinga. Grande palla in mezzo di Cambiaghi dopo aver saltato l'avversario. L'ex Tolosa è il più lesto di tutti e con un tocco da grande attaccante batte Milinkovic-Savic sul primo palo.
Clicca QUI per seguire il LIVE di Bologna-Napoli a cura della redazione di TMW!
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Le più lette
1 Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Ora in radio
Primo piano
Spalletti nella storia della Juventus suo malgrado: primo a non battere il Torino di Cairo all'andata
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile