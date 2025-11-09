Bologna, Dallinga: "Meritiamo di essere dove siamo. Cambiaghi? Mi ha restituito il favore"

L'attaccante del Bologna Thijs Dallinga è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita della gara vinta contro il Napoli. Di seguito le sue parole:

"Puoi vedere cosa ha significato per la gente questa vittoria, volevamo dichiarare dove siamo e che meritiamo di essere dove siamo. Nel primo tempo non ero felice ho perso un po' troppi duelli, avevo fatto un bell'assist a Cambiaghi contro il Pisa, mi ha restituito il favore".