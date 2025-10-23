Bologna, Di Vaio: "Ci manca esperienza e consapevolezza. Oggi possiamo sbloccarci"

Il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro l'FCSB: "Dobbiamo provare ad entrare nelle prime ventiquattro, Nelle prime due partite abbiamo raccolto un solo punto e le scelte di questa sera sono dovute a queste".

Teoria del mattoncino: i numeri sono cresciuti, da cosa dipendono?

"Siamo cresciuti in condizione, così come i giocatori offensivi. Cambiaghi ha retto il peso dell'attacco, Dallinga sta entrando in forma. Da Rowe ci aspettiamo tanto dopo il periodo di adattamento. Per me molto dipende dalla condizione dei nostri giocatori offensivi, avendo la possibilità di rotazioni".

Vi manca ancora qualcosa a livello di conoscenza in Europa?

"Sicuramente ci manca dell'esperienza, ma anche consapevolezza. Una vittoria ci potrebbe sbloccare. Quest'anno possiamo dire la nostra dopo la prima con l'Aston Villa. dobbiamo metterci quell'attenzione che mettiamo quando siamo al Dall'Ara".