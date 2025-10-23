Roma-Viktoria Plzen, tocca a Pisilli: fuori Konè, dolorante per un pestone ricevuto
Niccolò Pisilli è la mossa di Gasperini per dare una scossa alla Roma in questo secondo tempo: l'italiano è in campo al posto di Manu Koné, uscito malconcio dopo un pestone subito nel finale del primo tempo.
Segui Roma-Viktoria Plzen grazie alla diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com!
