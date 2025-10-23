Retegui: "Ci sono stati contatti con il Milan, ma l'Al-Qadisiya mi ha voluto di più"
TUTTO mercato WEB
"Ho scelto l'Al-Qadisiya per quello che mi ha trasmesso l'allenatore". Parole di Mateo Retegui attaccante simbolo del nuovo corso dell'Italia di Gattuso, che torna a parlare del suo trasferimento che in estate ha provocato non poche polemiche.
Lo ha fatto parlando nel corso di un'intervista alla tv saudita Al-Arabiya, precisando che questa estate – dopo aver vinto il titolo di capocannoniere con l'Atalanta nell'ultimo campionato di Serie A - non mancavano i club europei che si erano interessati a lui e lasciando intendere che c'era stato anche un contatto con il Milan: "Ci sono stati diversi club che si sono interessati, ma le trattative non sono andate a buon fine e l'Al-Qadisiya mi ha voluto maggiormente".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
Le più lette
1 La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Amauri ricorda il Palermo e Zamparini: "Faceva il pazzo in conferenza, ma ci diceva di non ascoltarlo"
Serie C
Catania, Pastore: "Peccato non avere i tifosi in trasferta. Col Benevento fondamentale, ma non decisiva"
Calcio femminile