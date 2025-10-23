Retegui: "Ci sono stati contatti con il Milan, ma l'Al-Qadisiya mi ha voluto di più"

"Ho scelto l'Al-Qadisiya per quello che mi ha trasmesso l'allenatore". Parole di Mateo Retegui attaccante simbolo del nuovo corso dell'Italia di Gattuso, che torna a parlare del suo trasferimento che in estate ha provocato non poche polemiche.

Lo ha fatto parlando nel corso di un'intervista alla tv saudita Al-Arabiya, precisando che questa estate – dopo aver vinto il titolo di capocannoniere con l'Atalanta nell'ultimo campionato di Serie A - non mancavano i club europei che si erano interessati a lui e lasciando intendere che c'era stato anche un contatto con il Milan: "Ci sono stati diversi club che si sono interessati, ma le trattative non sono andate a buon fine e l'Al-Qadisiya mi ha voluto maggiormente".